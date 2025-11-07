Habertürk
        Burdur Haberleri

        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        07.11.2025 - 14:18
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Şüpheliler R.Y, M.Y. ve M.Ö'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

