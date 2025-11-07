Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Şüpheliler R.Y, M.Y. ve M.Ö'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.