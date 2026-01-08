Bucak'ta iki katlı boş evin duvarı çöktü
Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç iki katlı evin duvarında çökme meydana geldi.
Çukur Mahallesi'nde kullanılmayan kerpiç evin duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
