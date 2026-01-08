Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta iki katlı boş evin duvarı çöktü

        Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç iki katlı evin duvarında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:01
        Bucak'ta iki katlı boş evin duvarı çöktü
        Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç iki katlı evin duvarında çökme meydana geldi.

        Çukur Mahallesi'nde kullanılmayan kerpiç evin duvarı çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

