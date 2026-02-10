Canlı
        Burdur Haberleri

        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:52 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:52
        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Hüseyin Y. idaresindeki 15 NN 126 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı Adliye Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnanisa A'ya (24) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan yaya, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yayaya çarpma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

