Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Taşyayla köyünde Muhammed Kayabaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.