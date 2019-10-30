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Coğrafi işaret aldı talep patladı, sadece haftanın dört günü kargo ile gönderiyor Coğrafi işaret ...

İHA

Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, katkı maddesi içermeyen doğal ceviz ezmesi, coğrafi işaret tescili yapıldıktan sonra ülke genelinden daha çok talep görmeye başladı. Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen meşhur ceviz ezmesi, kentte günlük üretim yapılan işletmeciler tarafından yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo ile tüm illere servis edilebiliyor.

Coğrafi işaret aldı talep patladı, sadece haftanın dört günü kargo ile gönderiyor Coğrafi işaret alan meşhur Burdur Ceviz Ezmesi'ne talep gün geçtikçe artıyor Meşhur ceviz ezmesi, Burdur'dan yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar başka illere kargo ile gönderilebiliyor Üretici ve satış mağazası sahibi Haldun Gürcan: "Amacım, bir Burdurlu olarak bu ürünümüzü daha fazla tanıtabilmek” Erdinç Gökçek: "Bayramda veya diğer ziyaretlere giderken ceviz ezmesini hediye olarak götürüyoruz"

Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, katkı maddesi içermeyen doğal ceviz ezmesi, coğrafi işaret tescili yapıldıktan sonra ülke genelinden daha çok talep görmeye başladı. Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen meşhur ceviz ezmesi, kentte günlük üretim yapılan işletmeciler tarafından yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo ile tüm illere servis edilebiliyor.
Burdur'da asırlardır yapılan ve lezzeti yurt çapında ün salan ceviz ezmesi, hiçbir katkı maddesi olmadan içeriğinde yalnızca ceviz, irmik ve şeker ile hazırlanan tatlı bugünlerde daha çok rağbet görmeye başladı.
Tadının hafif olmasıyla da çok sevilen ceviz ezmesi, doğallığıyla cevizin vücuda verdiği faydaların tümünü içinde barındırıyor. Başka illerde yaşayan Burdurluların memleketlerine geldikten sonra hediye ve ikramda bulunmak amacıyla satın alarak götürdükleri ceviz ezmesi, yapılan coğrafi işaret tescili sonrasında ününe ün kattı.
Hediye tarzındaki tanıtım ile ceviz ezmesini ilk defa tadan vatandaşlar, kentte günlük üretim yapan firmalarla irtibata geçerek ürün talebinde bulunuyor.

BURDUR

30 Ekim 2019 Çarşamba

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