Kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde AğlasunIsparta karayolunun Köroğlu Beli mevkiinde meydana geldi. Engin Düzen (25) yönetimindeki 06 FB 596 plakalı otomobille karşı yönden gelen Musa Oflaz (60) yönetimindeki 15 EC 973 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Engin Düzen ve Musa Oflaz ile araçlarda bulunan Bekir Oflaz (34) ve Ahmet Uğraş (86) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı, araçlar ise yoldan kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Ağlasun Sadun KILIÇ

2021-06-15 10:43:08



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