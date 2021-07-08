Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

İHA

Göl manzaralı lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

Burdur'da göl manzaralı mor renkli lavanta bahçesi tam normalleşmenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Burdur'da merkeze bağlı Karakent köyünde bulunan Lisinia Doğa Proje Alanı'ndaki mor renkli lavanta bahçesi, tam normalleşme süreciyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Burdur Gölü kenarına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Göl kenarındaki manzarayı görebilmek için bölgeye akın eden ziyaretçiler mor çiçekler arasında dolaşıp, Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.

“Tüm güzelliği ve kokusuyla insanları çağırıyor”
Lisinia Doğa Projesi’nin kurucusu ve sorumlusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, Lisinia Lavanta Bahçesi’nin güzelliği ve kokusuyla insanları çağırdığını dile getirirken tam normalleşme süreci ile birlikte ziyaretçilerin akın ettiğini ifade etti. Sarıca, “Yasakların kalkması ile birlikte ve yazın gelmesi ile insanlar lavanta bahçelerine gelmeye başladılar. Bu arada lavantalar açtı. Tüm güzelliği ve kokusuyla insanları çağırıyor. Ziyaretçiler geldiklerinde burada lavantaların arasında fotoğraf çekebiliyorlar. Burada ki görsellerle paylaşım yapabiliyorlar. Bunun yanında lavantanın kokusuyla güzel bir gün geçiriyorlar” dedi.

“Lavanta bahçesi beni çok farklı diyarlara götürdü”
Lavanta bahçeleri arasında fotoğraf çektirmek için gelen tiyatro sanatçısı ve oyuncu Özgür Özgülgün ise lavanta bahçelerini ziyaret etmesi için herkesi Burdur’a davet etti. Özgür Özgülgün, “Burdur Lavanta bahçesinin gezisine gideceğiz denildiği zaman içimde bir heyecan oldu. Lavanta bahçelerinin içinde dolaşmak, onların kokusunu burnumda hissetmek, gölün kenarında muazzam bir manzaranın içinde olması beni çok çok farklı diyarlara götürdü. İstanbul’a döndüğüm zaman bana lavanta bahçelerini sorduklarında çok keyifle söz edeceğim. Herkesi lavanta bahçelerini ziyaret etmesi için Burdur’a davet ediyorum” diye konuştu. Doğa ve seyahat fotoğrafçısı Osman Yeşilbaş, her geldiğinde bahçenin daha da büyüdüğüne dikkat çekerek şehir turizmi açısından çok faydalı olduğuna değindi. Sosyal medya fenomeni İnci Aşık ise lavanta bahçesine ilk kez geldiğini belirterek “Lavantayı şahsi olarak da çok seviyordum. Ama burada bulunmak ve içinde olmak çok başka ve çok özel bir duygu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı geçirdi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Alanyasporlu Babacar antrenman öncesi kalp spazmı ...
Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, lavanta bahçesini gezdi Pervin Ersoy: “Özellikle lavanta hasadı mevsiminde insanlar gelip burayı görsünler. Arkamda koca bir göl, lavanta tarlaları, inanılmaz bir manzara. Şahane, çok şanslısınız. Burdur halkı çok şanslı bu konuda"
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, lavanta ...
Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
YEREL HABERLER Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampı başladı
Burdur’da 156 araç sürücüsüne ceza
YEREL HABERLER Burdur’da 156 araç sürücüsüne ceza
Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni çıktı Hırsızlık şüphelisi yeğen Denizli'ye kaçamadan yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evinden beyaz eşyaları çalındı, hırsız yeğeni ...
Yerde bulduğu kredi kartının temassız özelliği ile alışveriş yaptı, yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Yerde bulduğu kredi kartının temassız özelliği ile ...
Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alana yasadışı kenevir ekimi yapan şahıs ...
Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü için söyledi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un eşi eşlik etti Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy Salda Gölü’nü gezdi
YEREL HABERLER Ünlülerin Salda Gölü durağı Sümer Ezgü, Salda Gölü ...
Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Salda Gölü'nü gezdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ünlülerle Salda ...
Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar Tam normalleşmenin ardından Salda Gölü’ne ziyaretçi akını Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'da çocuklarıyla beraber adaya yürüyerek geçti
YEREL HABERLER Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya ...
Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Kibyra'da konser vermek isterim