Burdur’da 3 ilçe hariç eğitime ara verildi

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu yoğun kar nedeniyle Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri hariç il genelinde eğitime 1 gün ara verilmesine karar verdi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı Ağlasun, Çeltikçi, Bucak hariç il merkezi dahil diğer ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde, Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitime bir gün ara verilmesine, belirtilen ilçelerde görevli ulaşımı zorlaştıran fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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