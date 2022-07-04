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Kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü Araçların içinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İHA

Kamyonet ve tırın karıştığı kazada sürücüler ölümden döndü Araçların içinde sıkışan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Burdur'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler araç içerisinde sıkıştı. İki sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Ağlasun ilçesi Taşkapı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağlasun istikametinden Burdur istikametine giden Gökhan Altaş yönetimindeki 15 NS 505 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 kamyonet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır ve kamyonet sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından kabinlerin kesilmesiyle kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araç şoförleri bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle Ağlasun ilçesi yolu trafiğe kapanırken, yaralı sürücüler Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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