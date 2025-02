Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan: “ON Dijital Bankacılık ile 5 yılda 5 milyon müşteriye ulaşacağız”

Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital Bankacılık 3 yılı geride bıraktı.

Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan, ON Dijital Bankacılık’ın başarılarını, yenilenen mobil uygulamasını, yeni ON Kredi Kartı’nı ve gelecek vizyonunu aktardı. Türkiye’de dijital bankacılık kullanımının hızla artarak kullanıcı sayısının 120 milyona ulaştığına dikkat çeken Halil Özcan, sektörün yılda ortalama yüzde 10 ila yüzde 20 arasında büyüdüğünü söyledi.

"2025 YILINDA 2 MİLYON, 5 YIL İÇİNDE 5 MİLYON MÜŞTERİ HEDEFİ"

ON Dijital Bankacılık’ın üç yıl gibi kısa bir sürede 1 milyon müşteriyi aştığını anımsatan Halil Özcan, yıl sonuna kadar bu rakamı 2 milyona çıkarmayı, 5 yıl içinde ise 5 milyon müşteriye ulaşmayı planladıklarını belirtti. Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

‘‘Türkiye Bankalar Birliği'nin Ocak 2025 Uzaktan Müşteri Edinimi Raporu’na göre, sektörde artık her iki yeni müşteriden biri bankacılık hizmetlerine uzaktan erişiyor. ON Dijital Bankacılık olarak biz de 2024 yılında uzaktan müşteri ediniminde sektör ortalamasının 3,7 katı büyüdük” dedi.

"ON’LULAR 3 YILDA 53 MİLYON TL TASARRUF ETTİ"

Dijitalleşmenin getirdiği maliyet avantajını müşterilerine fayda olarak yansıttıklarını paylaşan Halil Özcan, “Müşterilerimize sunduğumuz ücretsiz Havale, EFT ve FAST imkanıyla ON’lular bugüne kadar para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 53 milyon TL’nin üzerinde tasarruf etti. Ayrıca ON müşterilerimize özel kredide düşük, mevduatta yüksek faiz oranları sunuyoruz. Çok yakında başlayacak olan yurtdışı para transferi ve kripto para borsalarında para transferi hizmetlerini de müşterilerimize ücretsiz olarak sunacağız” dedi.

“MÜŞTERİLER ORTALAMA SADECE 3 DAKİKA HARCAYARAK BANKACILIK İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR”

ON Mobil’in artan müşteri sayısına ve markanın vaadi olan “rahat bankacılık” anlayışına paralel olarak yenilendiğini söyleyen Halil Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikli amacımız müşterilerimizin günlük yoğun iş akışında da bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmeleri ve yatırımlarına birkaç tıkla yön verebilmeleri. Şu anda uygulamamız üzerinde müşterilerimiz günde ortalama sadece 3 dakika harcayarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimiz en sık kullandıkları fonksiyonlarla uygulama ekranını kolayca kişiselleştirebiliyor, işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getirebiliyorlar.”

Yenilenen uygulamada yatırım odaklı dijital bankacılık deneyimini de farklılaştırdıklarını söyleyen Özcan, "Yatırım iştahı yüksek, genç bir hedef kitlemiz var. Dijital bankalarını sadece günlük bankacılık işlemlerinde değil, yatırım işlemlerinde de kullanmak istediklerini biliyoruz. Biz de onların ihtiyaçlarını dikkate alarak, Burgan Bank Özel Bankacılık'ın yatırım alanındaki deneyimlerinin verdiği güçle yatırım ürün yelpazemizi genişlettik. ON FX, hisse senedi, VIOP, fon ve ON ROBO ile yatırım odaklı dijital bankacılık deneyimini de farklılaştırıyoruz" dedi. "DÜNYA DÖNDÜKÇE HAVALE, EFT, FAST ÜCRETİ ALMIYORUZ" ON Kredi Kartı'nın 2025 yılında önemli büyüme alanlarından biri olacağına işaret eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bankacılık sektörü uzun yıllardır kredi kartlarına yönelik alışılagelmiş uygulamalarla ilerliyor. Yıllık kart ücreti ve farklı kullanım masrafları birçok kullanıcı için önemli bir yük oluşturuyor. Biz bu anlayışı değiştiriyor, yıllık kart ücreti olmayan, avantajlı ve kazandıran bir kredi kartı deneyimi vaat ediyoruz. ON Kredi Kartı ile market, restoran gibi pek çok farklı sektörden yapacakları harcamalarda aylık kullanımda yüzde 15'e varan indirim kazandıran bir deneyim sunacağız. Kredi kartımızdan, yıllık kart ücreti almayarak "Dünya döndükçe havale, EFT, FAST ücreti almıyoruz" taahhüdümüzü sürdüreceğiz." "HER YENİ ON MÜŞTERİSİ İÇİN 1 KAP MAMA BAĞIŞLIYORUZ" Dijital bankacılığın sadece finansal hizmetler sunmak olmadığına dikkat çeken Özcan, topluma değer katmayı da sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti. ON Dijital Bankacılık'ın bu misyonla Kurtaran Ev Derneği ile Pati Dostları projesini hayata geçirdiğini anlatan Özcan, projenin detaylarına ilişkin şunları söyledi: "Pati Dostları projesi ile patili dostlarımızın bir yıllık mama, barınma ve veteriner masraflarını karşılıyoruz. Her yeni ON müşterisi için 1 kap mama bağışlıyoruz. Hayvan sahiplenme ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek toplumsal bilinci artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitimden çevreye kadar farklı alanlarda projeler geliştirerek topluma, çevreye ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."