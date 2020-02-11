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Eski AK Parti milletvekili, anayasa profesörü Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesine ilişkin hakimlere baskı yaptığı iddiasına yanıt verdi.

— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 11, 2020

Kuzu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Zindaşti meselesi ile ilgili çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti, geçtiğimiz yıl “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlarından tutuklanmıştı. Zindaşti'nin tutuklandıktan 6 ay sonra gece yarısı kararıyla tahliye edilmesi ile ilgili şüphelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatmıştı. HSK'nın görevlendirdiği müfettişlerce ifadeleri alınan hakimler, soruşturma safhasında Burhan Kuzu'nun aradığını, tahliye için baskı kurduğunu ileri sürmüştü.