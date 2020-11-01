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Burhan Kuzu kimdir, neden öldü? Burhan Kuzu koronavirüs hastası mıydı?

Burhan Kuzu'dan acı haber... Türkiye'nin en tanınan hukukçu ve siyasetçilerinden biri olan Burhan Kuzu, koroanvirüs nedeniyle 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte günün hakkında ne çok arama yapılan isimlerinden biri olan Burhan Kuzu'nun hayat hikayesi...

Burhan Kuzu kimdir, neden öldü? Burhan Kuzu koronavirüs hastası mıydı?

Burhan Kuzu Türk hukukçu ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kasım 2002-Haziran 2015 ve Kasım 2015-24 Haziran 2018 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yaptı. 1 Kasım 2020 günü yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Peki Burhan Kuzu kimdir? İşte Burhan Kuzu biyografisi...

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Rıza Bey ve Zahide Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kuzu, akademik çalışmalarda bulundu ve 1998 yılında profesörlük unvanı aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yer aldı. Meslekî alanda yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği yapmıştır. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmekteydi.

TBMM KARİYERİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde aday olamamıştır. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

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