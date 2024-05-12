Burning Man'de Filistin'i destekleyen dev karpuz heykeli baskı nedeniyle geri çekildi

KARPUZUN ANLAMI

Peki, karpuzun Filistin'le nasıl bir ilgisi var? Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil, yalnızca karpuzun değil Filistin bayrağının da renkleri. 1967'deki Arap - İsrail Savaşı (Altı Gün Savaşı da deniyor) Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. İşgal altında Filistin bayrağı ve bayraktaki renklerin taşınması yasaklanmıştı. Filistin bayrağı taşımanın suç haline gelmesiyle birlikte Filistinliler bir protesto biçimi olarak karpuz dilimlerini kullanmaya başladı. 1993'te Oslo Barış Anlaşmaları'nın imzalanması sonrası, bayrak Filistin Yönetimi'nin simgesi olarak tanındı ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da kullanılmaya başlandı.