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        Haberler Dünyadan Burning Man'de Filistin'i destekleyen dev karpuz heykeli baskı nedeniyle geri çekildi

        Burning Man'de Filistin'i destekleyen dev karpuz heykeli baskı nedeniyle geri çekildi

        'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man'in sanat enstalasyonları listesindeki dev karpuz heykeli, İsrail destekçilerinin baskısıyla geri çekildi. Filistin direnişini sembolize eden heykelin festivalden geri çekilmesine tepki yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:24
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        Her yıl ağustos - eylül aylarında ABD'de Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'deki Burning Man adlı sanat ve eğlence festivaline binlerce kişi katılıyor.

        Dokuz gün süren festivalde, çölün ortasına kurulan geçici şehirde çadırlar kuruluyor, insanlar doyasıya eğleniyor. 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen etkinlikte eğlenceli konserlerin yanı sıra sanat enstalasyonlarına da yer veriliyor.

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        Bu yılki Burning Man festivalinde, Filistin yanlısı devasa bir heykel, sergilenecek sanat enstalasyonları arasındaydı. Ancak Burning Man'in resmi web sitesinde fotoğrafına yer verilen 'Nehirden Denize' başlıklı, 2.5 metreye 14 metrelik fiberglas karpuz heykelinin kaldırılmasını talep eden bir imza kampanyasına binden fazla kişi katıldı.

        Festival organizatörleri, Filistin'deki direnişin sembolü olan karpuzun festivalde karışıklığa neden olacağı gerekçesiyle heykeli sanat enstalasyonları listesinden çıkardı.

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        Pek çok uluslararası İsrail karşıtı protestoda yer verilen 'Nehirden Denize' (From the River to the Sea) ifadesine karşı çıkılan imza kampanyası dilekçesinde, "Bu ifadenin Yahudi halkına yönelik şiddeti meşrulaştıran ve Yahudi devletinin var olma hakkını inkar eden bir vizyonu teşvik eden savaş çığlığı” olduğu iddiasına yer verildi.

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        'Nehirden Denize', 7 Ekim'de başlayan İsrail - Filistin çatışmalarından bu yana İsrail karşıtı protestocular arasında popüler bir ifade. Şeria Nehri ve Akdeniz arasındaki bölgenin tamamının Filistin'in kontrolünde olması gerektiğini anlatmak için kullanılıyor.

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        KARPUZUN ANLAMI

        Peki, karpuzun Filistin'le nasıl bir ilgisi var? Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil, yalnızca karpuzun değil Filistin bayrağının da renkleri. 1967'deki Arap - İsrail Savaşı (Altı Gün Savaşı da deniyor) Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail kontrolüne geçmesiyle sonuçlandı. İşgal altında Filistin bayrağı ve bayraktaki renklerin taşınması yasaklanmıştı. Filistin bayrağı taşımanın suç haline gelmesiyle birlikte Filistinliler bir protesto biçimi olarak karpuz dilimlerini kullanmaya başladı. 1993'te Oslo Barış Anlaşmaları'nın imzalanması sonrası, bayrak Filistin Yönetimi'nin simgesi olarak tanındı ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da kullanılmaya başlandı.

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        Burning Man internet sitesindeki orijinal sanat enstalasyonları listesinde de karpuzun, 1967'de Filistin bayrağının yasaklanması nedeniyle sembol haline gelmesinden bahsediliyordu.

        25 Ağustos'ta başlaması planlanan festivalin sözcüsü, heykelin Nevada festivaline gitmesinin "büyük olasılıkla" olmayacağını söyleyerek; "Listenin sunulma şekline bağlı olarak, bunun muhtemelen Black Rock City'ye gelen gerçek bir sanat eseri olmadığına, listelemenin Burning Man topluluğu içinde duygusal bir tepki uyandırmayı amaçladığına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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        TEPKİ YAĞDI

        Heykel, festival web sitesindeki sanat eserleri listesinden kaldırıldıktan sonra Filistin destekçileri tepki yağdırdı.

        Bir yorumcu, "Sanatçının ve eserlerinin sansürlenmesi gerçekten korkunç bir şey" derken; bir başkası, Burning Man'i "Siyonistlere boyun eğmekle" suçladı.

        #burning man
        #festival
        #heykel
        #karpuz
        #Filistin
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