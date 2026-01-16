Bursa barajlarında son durum nedir? 16 Ocak 2026 Bursa baraj doluluk oranı
17 Ekim 2025 günü Bursa'da içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurumuş ve şehrin baraj doluluk oranı yüzde 0 olarak kaydedilmişti. Büyük bir su krizi yaşayan Bursa'da yağışların az da olsa artması sayesinde uygulanan planlı kesintilere ara verildi. Peki, Bursa barajlarında son durum nedir? İşte 16 Ocak 2026 Cuma Bursa barajlarında son durum
Bir süredir su krizi yaşan Bursa'nın baraj doluluk oranları merak ediliyor. 17 Ekim 2025 günü barajlarındaki suyun tamamının tülendiği şehirde bir süredir su kesintileri uygulanıyordu. Ancak artan yağışlar sayesinde su seviyesinin yükselmesi ile planlı su kesintilerine ara verildi. Peki, 16 Ocak 2026 Bursa barajlarında son durum nedir?
17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
BURSA’NIN ‘SU SİGORTASI’ ULUDAĞ'DA ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri yaşanan krizi gözler önüne seriyor. Bursa’nın en önemli su kaynağı ve ‘su sigortası’ olarak kabul edilen Uludağ, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en sert şekilde hisseden bölgelerin başında geliyor. Artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejimi, son 10 yılda dağdaki kar örtüsünün yüzde 50'ye varan oranlarda azalmasına neden oldu. 2015 yılında 266 gün boyunca karla kaplı olan ve 187 santimetre kalınlığa ulaşan zirve, 2024 yılında sadece 100 gün kar tutabilirken; maksimum kalınlık 93 santimetreye kadar geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı anlık olarak 131 santimetreye ulaşsa da, artan sıcaklıklar nedeniyle erime hızı endişe verici boyutlara ulaştı.
PLANLI SU KESİNTİLERİNE ARA VERİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması sonucunda planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.
“Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı”
Bilinçli su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Bozbey, planlı su kesintilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Bursalılara teşekkür etti. Son günlerde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığını açıklayan Başkan Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
16 OCAK 2026 CUMA BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
Bursa'da etkili olan kar yağışları barajlara da olumlu yansıdı. Doğancı Barajı'nda drone ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı tepelerin arasında su seviyesinin az da olsa yükseldiği gözlemlendi. Buski yetkilileri, yağışların şu anda barajları doldurmaya yeterli olmadığını ifade ederek, tasarrufa devam çağrısı yaptı.
Şu anda Bursa'daki barajların doluluk oranı bilgisine erişilemiyor. Ancak Ocak 2026 itibarıyşla Bursa genel baraj doluluk oranı yüzde 1,24 olarak kaydedildi.
BURSA 2025 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ocak: Yüzde 24,54
Şubat: Yüzde 32,17
Mart: Yüzde 38,34
Nisan: Yüzde 48,62
Mayıs: Yüzde 55,84
Haziran: Yüzde 51,09
Temmuz: Yüzde 35,92
Ağustos: Yüzde 19,73
Eylül: Yüzde 7,07
Ekim: Yüzde 0,33
Kasım: Yüzde 0
Aralık: Yüzde 0
Ocak 2026: Yüzde 1,24