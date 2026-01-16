16 OCAK 2026 CUMA BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

Bursa'da etkili olan kar yağışları barajlara da olumlu yansıdı. Doğancı Barajı'nda drone ile kaydedilen görüntülerde, karla kaplı tepelerin arasında su seviyesinin az da olsa yükseldiği gözlemlendi. Buski yetkilileri, yağışların şu anda barajları doldurmaya yeterli olmadığını ifade ederek, tasarrufa devam çağrısı yaptı.

Şu anda Bursa'daki barajların doluluk oranı bilgisine erişilemiyor. Ancak Ocak 2026 itibarıyşla Bursa genel baraj doluluk oranı yüzde 1,24 olarak kaydedildi.