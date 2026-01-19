Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaça ulaştı? 19 Ocak 2026 Pazartesi Bursa barajlarında son durum nedir, su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaça ulaştı? 19 Ocak 2026 Bursa barajlarında son durum

        Ekim ayı itibarıyla barajlarındaki tüm suyu tüketen Bursa'da yaşanan su krizi, kar yağışlarının etkili olmasıyla olumlu bir seyir izlemeye başladı. Ocak ayı itibarıyla barajlarda az da olsa yükselme kaydedildi. Peki, Bursa barajlarında son durum nedir? İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi Bursa barajlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 17:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Su şehri olarak bilinen Bursa'da su krizi devam ediyor. Uzun bir süredir susuzlukla mücadele eden şehirde etkili olan kar yağışları sonrası barajlarda kısıtlı da olsa hareketlilik başladı. Peki, Bursa barajlarında son durum ne? İşte, 19 Ocak 2026 Pazartesi Bursa baraj doluluk oranı

        2

        17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!

        Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

        28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

        3

        BURSA’NIN ‘SU SİGORTASI’ ULUDAĞ'DA ALARM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri yaşanan krizi gözler önüne seriyor. Bursa’nın en önemli su kaynağı ve ‘su sigortası’ olarak kabul edilen Uludağ, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en sert şekilde hisseden bölgelerin başında geliyor. Artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejimi, son 10 yılda dağdaki kar örtüsünün yüzde 50'ye varan oranlarda azalmasına neden oldu. 2015 yılında 266 gün boyunca karla kaplı olan ve 187 santimetre kalınlığa ulaşan zirve, 2024 yılında sadece 100 gün kar tutabilirken; maksimum kalınlık 93 santimetreye kadar geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı anlık olarak 131 santimetreye ulaşsa da, artan sıcaklıklar nedeniyle erime hızı endişe verici boyutlara ulaştı.

        4

        PLANLI SU KESİNTİLERİNE ARA VERİLDİ

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması sonucunda planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.

        “Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı”

        Bilinçli su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Bozbey, planlı su kesintilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Bursalılara teşekkür etti. Son günlerde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığını açıklayan Başkan Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        5

        19 OCAK 2026 PAZARTESİ BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

        Bursa'da etkili olan kar yağışları barajları doldurmaya devam ediyor.

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranı da artmaya başladı.

        Şu anda Bursa'daki barajların doluluk oranı bilgisine erişilemiyor. Ancak Ocak 2026 itibarıyşla Bursa genel baraj doluluk oranı yüzde 1,95 olarak kaydedildi.

        6

        BURSA 2025 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ocak: Yüzde 24,54

        Şubat: Yüzde 32,17

        Mart: Yüzde 38,34

        Nisan: Yüzde 48,62

        Mayıs: Yüzde 55,84

        Haziran: Yüzde 51,09

        Temmuz: Yüzde 35,92

        Ağustos: Yüzde 19,73

        Eylül: Yüzde 7,07

        Ekim: Yüzde 0,33

        Kasım: Yüzde 0

        Aralık: Yüzde 0

        Ocak 2026: Yüzde 1,95

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?