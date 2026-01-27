Bursa barajlarında son durum nedir? 27 Ocak 2026 Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Geçtiğimiz seneden beri su krizi yaşayan Bursa'da son durum merak ediliyor. Son zamanlarda yoğun kar ve yağmur yağışı alan şehrin barajlarında kısmi yükselmek gözükse de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aşırı kuraklıktan dolayı toprağın henüz doymadığını ve su tasarrufunun halen önemli olduğunu vurguladı. İşte 27 Ocak 2026 Salı Bursa barajlarında son durum
Bursa’daki su krizi devam ediyor. Bir süredir kar yağışı alan şehirde barajlar yine dolmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Artık Bursa su şehri değil. Kuraklığın getirdiği etkiyle birlikte toprak halen daha kendini doyuramadı." açıklamasında bulundu. Peki 27 Ocak 2026 Salı günü Bursa barajlarında son durum nedir?
17 EKİM 2025'TE BURSA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 0 OLARAK ÖLÇÜLDÜ!
Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.
28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.
BURSA’NIN ‘SU SİGORTASI’ ULUDAĞ'DA ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri yaşanan krizi gözler önüne seriyor. Bursa’nın en önemli su kaynağı ve ‘su sigortası’ olarak kabul edilen Uludağ, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en sert şekilde hisseden bölgelerin başında geliyor. Artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejimi, son 10 yılda dağdaki kar örtüsünün yüzde 50'ye varan oranlarda azalmasına neden oldu. 2015 yılında 266 gün boyunca karla kaplı olan ve 187 santimetre kalınlığa ulaşan zirve, 2024 yılında sadece 100 gün kar tutabilirken; maksimum kalınlık 93 santimetreye kadar geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı anlık olarak 131 santimetreye ulaşsa da, artan sıcaklıklar nedeniyle erime hızı endişe verici boyutlara ulaştı.
"ARTIK BURSA SU ŞEHRİ DEĞİL"
21 Ocak itibarıyla kar kalınlığının 78 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’daki su kaynaklarının yeterince beslenememesinin de kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin hızla düşmesine yol açtığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Artık Bursa su şehri değil. Bugün itibarıyla dahi hem Doğancı Barajımızda hem Nilüfer Barajımızda su seviyeleri halen düşük. Nilüfer Barajı'nda yüzde 2 seviyesinde, Doğancı Barajı'nda yüzde 10’lar seviyesinde, daha yüzde 10’lara yeni eriştik. Ocak ayının neredeyse yarısını geçtik. Yani evet kar var, öyle görünüyor. Kar yağışı görünüyor, yağmur görünüyor. Ama halen daha toprak doymadı. Çünkü kuraklığın getirdiği etkiyle birlikte toprak halen daha kendini doyuramadı. Onun için tasarrufun önemli olduğu vurgusunu yapıyoruz. Onun için suyun kıymetli olduğunun vurgusunu yapıyoruz. Ve Bursalılar bu konuda son derece duyarlı davrandılar” diye konuştu.
PLANLI SU KESİNTİLERİNE ARA VERİLDİ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların barajlardaki doluluk oranını artırması sonucunda planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.
“Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı”
Bilinçli su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Bozbey, planlı su kesintilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Bursalılara teşekkür etti. Son günlerde etkili olan yağışların baraj doluluk oranlarını önemli ölçüde artırdığını açıklayan Başkan Bozbey, "Bu olumlu gelişme sayesinde 28-29-30 Ekim tarihleri için planlı su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirme sonucunda da yağışların bu şekilde devam etmesi halinde ikinci bir duyuruya kadar su kesintilerini uygulamama kararı aldık. Ancak kentimizin su tüketimi, yağışların seyri ve hemşehrilerimizin tasarruf konusundaki duyarlılığı yakından takip edilmeye devam edilecek. Su tüketimi konusunda duyarlı davranan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
27 OCAK 2026 SALI BURSA BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?
Şu anda Bursa'daki barajların doluluk oranı bilgisine erişilemiyor. Ancak Ocak 2026 itibarıyla Bursa genel baraj doluluk oranı yüzde 1,95'ten yüzde 3,47'ye yükseldi.
BURSA 2025 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ocak: Yüzde 24,54
Şubat: Yüzde 32,17
Mart: Yüzde 38,34
Nisan: Yüzde 48,62
Mayıs: Yüzde 55,84
Haziran: Yüzde 51,09
Temmuz: Yüzde 35,92
Ağustos: Yüzde 19,73
Eylül: Yüzde 7,07
Ekim: Yüzde 0,33
Kasım: Yüzde 0
Aralık: Yüzde 0
Ocak 2026: Yüzde 3,47