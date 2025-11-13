Bursa - Bolu kaç kilometre? Bursa - Bolu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu iki şehir arasındaki yolculuk, sürücülere iki temel alternatif sunar: Biri, Marmara'yı kuzeyden dolaşarak Kocaeli üzerinden ilerleyen hızlı otoyol seçeneği; diğeri ise İç Ege'ye doğru uzanıp Eskişehir-Bozüyük üzerinden geçen daha geleneksel devlet yolu. Hangi rotanın daha kısa olduğu, hangisinin daha hızlı bir seyahat vaat ettiği ve bu yolculuk için en uygun ulaşım yöntemlerinin neler olduğu gibi tüm kritik bilgileri bu yazımızda sizler için derledik. Yolculuğunuz için en doğru planı yapmak üzere tüm ayrıntıları keşfedin...

BURSA - BOLU ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)? İKİ FARKLI ROTA ANALİZİ

Bursa şehir merkezi ile Bolu şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre belirgin bir şekilde değişiklik gösterir. Sürücülerin önünde, hız ve maliyet dengesine göre tercih edebilecekleri iki ana rota bulunmaktadır:

Kocaeli Üzerinden (Otoyol Rotası): Bu, en modern ve genellikle en hızlı seçenektir. Bursa'dan yola çıkıp İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) ve Osmangazi Köprüsü'ne bağlanılır. Körfezi geçtikten sonra Gebze üzerinden Anadolu Otoyolu'na (O-4) girilir ve bu otoyol takip edilerek Bolu'ya ulaşılır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 225 ila 235 kilometre arasındadır.

Eskişehir/Bozüyük Üzerinden (Devlet Yolu Rotası): Bu, daha geleneksel ve büyük ölçüde ücretsiz olan rotadır. Bursa'dan İnegöl istikametine (D-200) yola çıkılır. İnegöl ve Bozüyük geçildikten sonra Eskişehir çevre yoluna gelinir. Buradan Ankara istikametinde (D-200/E-90) Sivrihisar'a kadar devam edilir ve Sivrihisar'dan kuzeye, Ankara-İstanbul otoyoluna bağlanılır veya Gerede üzerinden Bolu'ya geçilir. Bu rota, kilometre olarak çok daha uzundur ve yaklaşık 300 ila 320 kilometre civarındadır.

Not: Eskiden sıkça kullanılan Bursa-İnegöl-Bozüyük-Pamukova-Adapazarı rotası (D-650/D-100), yeni otoyollara kıyasla çok daha yavaş, virajlı ve yoğun kamyon trafiğine sahip olduğu için artık zaman avantajı sunmamaktadır. Bu nedenle Kocaeli üzerinden giden otoyol rotası, en pratik seçenek olarak öne çıkmaktadır.

BURSA - BOLU ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bursa ile Bolu arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Kocaeli Üzerinden (Otoyol Rotası): En hızlı seçenek budur. İdeal trafik koşullarında ve kesintisiz bir sürüşle, yolculuk yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında tamamlanabilir. Bu sürenin büyük bir kısmı yüksek hızlı otoyollarda geçer.

Eskişehir/Bozüyük Üzerinden (Devlet Yolu Rotası): Kilometre olarak daha uzun olan bu rota, aynı zamanda daha fazla şehir içi geçişi ve daha düşük hız limitleri içerir. Bu güzergah üzerinden yolculuk, molalar hariç 3 saat 45 dakika ile 4 saat 30 dakika arasında sürer. Bu süreler, özellikle Bursa ve Kocaeli (eğer o rota seçilirse) gibi büyük sanayi şehirlerinin giriş ve çıkışlarındaki sabah ve akşam pik saatlerindeki trafik yoğunluğundan etkilenebilir. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ (OTOBÜS) Bursa ile Bolu arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır. Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Bolu Otogarı'na gün boyunca, özellikle İstanbul-Ankara hattını kullanan firmalar sayesinde, çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Bolu Otogarı'na gün boyunca, özellikle İstanbul-Ankara hattını kullanan firmalar sayesinde, çok sık aralıklarla sefer bulmak mümkündür. Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta aktif olarak çalışır.

Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta aktif olarak çalışır. Yolculuk Süresi: Otobüs firmaları, maliyet ve hız optimizasyonuna göre genellikle Eskişehir veya Kocaeli rotasını tercih edebilirler. Güzergaha ve verilen mola sayısına bağlı olarak, otobüsle Bursa-Bolu arası yolculuk ortalama 4 saat ile 4 saat 30 dakika arasında sürmektedir. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Tren: Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Bozüyük veya Eskişehir'e otobüsle geçip oradan YHT ile Ankara'ya gitmek ve Ankara'dan otobüsle Bolu'ya dönmek gibi aktarmalı yöntemler, karayoluyla doğrudan gitmekten çok daha uzun ve zahmetli olacaktır.

Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur. Bozüyük veya Eskişehir'e otobüsle geçip oradan YHT ile Ankara'ya gitmek ve Ankara'dan otobüsle Bolu'ya dönmek gibi aktarmalı yöntemler, karayoluyla doğrudan gitmekten çok daha uzun ve zahmetli olacaktır. Uçak: Bursa Yenişehir Havalimanı (YEI) ile Bolu'ya hizmet veren en yakın havalimanları (Ankara Esenboğa veya Kocaeli Cengiz Topel) arasında düzenli ve pratik bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar verimliyken, hava yolu bu rota için bir seçenek değildir. Bursa, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Kimliği; tarih, sanayi, doğa ve gastronominin eşsiz bir birleşimidir. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Koza Han gibi anıtsal Osmanlı eserleri, şehrin tarihi kalbini oluşturur. Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin başkenti olarak kabul edilen Bursa, aynı zamanda tekstil ve makine sanayinde de bir devdir. Hemen yanı başındaki Uludağ, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezidir. Şeftalisi, kestane şekeri ve özellikle de İskender Kebabı ile zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bursa, tarihi derinliği olan, devasa, yeşil ve 24 saat yaşayan bir sanayi ve kültür metropolüdür.