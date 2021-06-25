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Bursa Cuma namazı: 25 Haziran Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. uma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Peki, Bursa Cuma vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 25 Haziran Bursa Cuma namazı saati...

Bursa Cuma namazı: 25 Haziran Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 25 Haziran günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 25 Haziran Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 25 HAZİRAN 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 22 Ocak öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

25 Haziran Bursa Cuma namazı saati: 13:11

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
25 Haziran 2021 Cuma03:3205:2913:1117:1020:4422:32
26 Haziran 2021 Cumartesi03:3205:2913:1217:1020:4422:32
27 Haziran 2021 Pazar03:3305:2913:1217:1020:4422:32
28 Haziran 2021 Pazartesi03:3305:3013:1217:1020:4422:32
29 Haziran 2021 Salı03:3405:3013:1217:1020:4422:32
30 Haziran 2021 Çarşamba03:3405:3113:1217:1020:4422:32
01 Temmuz 2021 Perşembe03:3505:3113:1317:1120:4422:31

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

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