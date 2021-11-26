Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün Cuma namazının saat kaçta kılınacağı araştırılıyor. Diyanet Bursa haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu:
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 25 KASIM 2021
25 Kasım Bursa Cuma namazı saati: 12.59
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|26 Kasım 2021 Cuma
|06:26
|07:54
|12:56
|15:25
|17:48
|19:11
|27 Kasım 2021 Cumartesi
|06:27
|07:56
|12:56
|15:25
|17:47
|19:11
|28 Kasım 2021 Pazar
|06:28
|07:57
|12:57
|15:25
|17:47
|19:10
|29 Kasım 2021 Pazartesi
|06:28
|07:58
|12:57
|15:25
|17:46
|19:10
|30 Kasım 2021 Salı
|06:29
|07:59
|12:57
|15:24
|17:46
|19:10
|01 Aralık 2021 Çarşamba
|06:30
|08:00
|12:58
|15:24
|17:46
|19:10
|02 Aralık 2021 Perşembe
|06:31
|08:01
|12:58
|15:24
|17:46
|19:10
CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Mümin Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur"
CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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