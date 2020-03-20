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Bursa Cuma saati 20 Mart 2020! Bursa Cuma namaz saat kaçta?

20 Mart Bursa Cuma namazı saati Diyanet namaz vakitleri takviminde yayınlandı. Ülkemizde hızlıca yayılan koronavirüs sebebiyle tedbir amacıyla cuma namazı camilerde değil evlerde kılınacak. İşte, 20 Mart Bursa Cuma namazı saati ve il il namaz vakitleri...

Bursa Cuma saati

Bursa cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Ülkemizde de vakalarına rastlanan koronavirüs sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazının camilerde kılınmayacağını bildirdi. Cuma hutbesi ise yayınlanmadı. İşte, 20 Mart Bursa cuma saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 20 MART 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 20 Mart Bursa Cuma namazı saati 13:16 olarak belirlendi. İşte Busa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri ise şöyle;

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
20 Mart 2020 Cuma05:3607:0013:1616:4119:2220:41
21 Mart 2020 Cumartesi05:3406:5813:1616:4119:2320:42
22 Mart 2020 Pazar05:3306:5713:1616:4219:2520:43
23 Mart 2020 Pazartesi05:3106:5513:1516:4219:2620:45
24 Mart 2020 Salı05:2906:5413:1516:4319:2720:46
25 Mart 2020 Çarşamba05:2706:5213:1516:4319:2820:47
26 Mart 2020 Perşembe05:2506:5013:1416:4419:2920:48

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?

Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve senâ etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazı kılmak için, cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır ve niyet edilir. İmam ve cemaat tekbir alarak ellerini bağlarlar “ve celle senâük” cümlesiyle birlikte “Sübhaneke”yi okurlar. Ardından, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve “Salli-Bârik” duaları okunur. Tekrar eller kaldırılmaksızın tekbir alınır. Bilenler cenaze duasını (Tirmizî, Cenâiz, 38),bilmeyenler ise dua niyetiyle “Fâtiha” suresini veya başka bir duayı okurlar (Tirmizî, Cenâiz, 39). Dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verilir. Böylece namaz tamamlanmış olur.
Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şâfiîlere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabînin namazını kılmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 518). Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır (el-Fetâva’l-Hindiye, I, 174).

CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cenaze namazı, farz-ı kifâyedir. Müslümanların ölen din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dinî vecîbelerin başında cenaze namazının kılınması ve bunun için gerekli hazırlıkların yapılması gelmektedir. Kadın olsun erkek olsun yalnız bir kişinin bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur. Cenaze namazı, Allah’a senâ, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve ölü için duadan ibarettir. Tebük seferine mazeretsiz çıkmayan münafıklarla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Onlardan ölen hiçbirinin (cenaze) namazını kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlü’nü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.” (Tevbe, 9/84). Bu ayet, cenaze namazının farz oluşuna işaret etmektedir. Ayrıca Resûlullah (s.a.s.),bir müslümanın ölümü üzerine, “Bir din kardeşiniz vefat etmiştir. Kalkın, onun cenaze namazını kılın.” (Müslim, Cenâiz, 66) buyurmuştur.

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