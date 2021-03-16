Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönünde bazı sosyal medya hesaplarında asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmıştır. Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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