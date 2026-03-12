Bursa'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü
Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu Şahin İşgören hayatını kaybetti
Giriş: 12.03.2026 - 09:18 Güncelleme:
Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 TIR’ın çarpışması sonucu Şahin İşgören (34) hayatını kaybetti.
TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik Otoyolu’nun Kestel mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerleyen Şahin İşgören'in kullandığı TIR, şoförünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan TIR şoförü Şahin İşgören, itfaiye erlerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören’in cenazesi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
