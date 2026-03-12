Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü

        Bursa'da 2 TIR çarpıştı: 1 ölü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 TIR'ın çarpışması sonucu Şahin İşgören hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 09:18 Güncelleme:
        2 TIR çarpıştı: 1 ölü

        Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 TIR’ın çarpışması sonucu Şahin İşgören (34) hayatını kaybetti.

        TIR'A ARKADAN ÇARPTI

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik Otoyolu’nun Kestel mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerleyen Şahin İşgören'in kullandığı TIR, şoförünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan TIR şoförü Şahin İşgören, itfaiye erlerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İşgören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşgören’in cenazesi Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

