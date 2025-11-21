Habertürk
        Bursa'da 4 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü

        Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 işçi servisi ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 01:05 Güncelleme: 21.11.2025 - 01:05
        Bursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Bursa-Yalova kara yolu Dürdane mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 işçi servisi ile otomobil çarpıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü Sezai Çapar'ın (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İşçi servislerinde bulunan çok sayıda yaralı, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
