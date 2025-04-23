Bugün Bursa'da okullar tatil mi? İstanbul depremi sonrası 24-25 Nisan Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da ders yapılacak mı?
İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem çevre illerden de hissedilirken can ve mal kaybı yaşanmadı. Meydana gelen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da okulların durumu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Bursa'da bugün okullar tatil mi? 24-25 Nisan Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da ders yapılacak mı? İşte detaylar...
İstanbul'da okulların tatil edilmesinin ardından, depremi hisseden çevre illerde okulların durumu merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Peki, "Bursa'da okullar tatil mi? İstanbul depremi nedeniyle Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da ders yapılacak mı?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da okulların durumu...
İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi
BURSA, KOCAELİ ve SAKARYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle 24 Nisan'da okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
"Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı." Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.
Bursa ve Sakarya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER DE TATİL EDİLDİ
YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul'daki tüm yükseköğretim kurumlarımız perşembe ve cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.