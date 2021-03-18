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Bursa'da çevre yolu üzerinde TIR´ın dorsesinde çıkan yangın TOMA ile söndürülebildi

Bursa'da çevre yolu üzerinde TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, görev yerine gitmek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nden çıkan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı´nın (TOMA) müdahalesi ile söndürüldü

Bursa'da çevre yolu üzerinde TIR´ın dorsesinde çıkan yangın TOMA ile söndürülebildi
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne bağlı TOMA´da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi´nde seyir halinde olan bir TIR´ın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti.

İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA´da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı. TOMA´nın müdahalesiyle TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgeden ayrılırken, TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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