DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´ne bağlı TOMA´da görevli polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´ndeki görev yerine gitmek üzere yola çıktığı sırada merkez Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi´nde seyir halinde olan bir TIR´ın dorsesinden dumanlar çıktığını fark etti.

İtfaiye ekiplerine bilgi veren polis ekipleri, yangının daha fazla büyümemesi için TOMA´da bulunan suyla alevlere müdahale etmeye başladı. TOMA´nın müdahalesiyle TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgeden ayrılırken, TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.