Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı
Bursa'da alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında bir şüpheli ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Mekanın dışında devam eden tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda şüpheli kişi tarafından vurulan 3 iş yeri çalışanı yaralandı
Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, 3 iş yeri çalışanı yaralandı.
Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı çalışanları ile Mertcan A. (25) arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDIFotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre, mekanın dışına taşan kavgada Mertcan A, iş yeri çalışanları Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan'ı (45) silahla yaraladı.
YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIRFotoğraf: AA
Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun karşısındaki özel hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Ergün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından aracıyla kaçan Mertcan A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.