Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A'yı (51) darp ederek öldürdü. DHA'nın haberine göre; Cihangir A'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Aysel A'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.