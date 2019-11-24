Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kerim Duran yönetimindeki otomobil, kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki midibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Kerim Duran, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kerim Duran'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.