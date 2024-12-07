Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 20 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Orhangazi-Bursa karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. (55) idaresindeki servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.