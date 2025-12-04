Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Kaya Sokakta bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çatıda çıkan ve kısa sürede yayılan alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA