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        Haberler Gündem Bursa'da lodos! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        Lodos vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, uçan bir çatı parçası park halinde otomobile zarar verdi. Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçerken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi'ne sığındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 23:45 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:07
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        Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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        Bursa'da saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, lodos nedeniyle binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

        Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi Vardar sokaktaki bir binadan kopan çatı parçası sokak üzerinde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre saatteki hızının 85 kilometreye kadar ulaşması beklenen lodos, yarın öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

        Bursa Valiliği de sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

        9 GEMİ EDREMİT KÖRFEZİNE SIĞINDI

        Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçerken, çeşitli tonajlarda 9 gemi Edremit Körfezi’ne sığındı.

        Ayvalık’ta ise Cunda Adasında limanlı özel tekneler ve gezi tekneleri, dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Akşam saatlerinde şiddetini artıran lodos fırtınası Kuzey Ege’de özellikle denizcileri zorladı. Ayvalık’ta Cunda (Alibey) Adası’nda karaya bağlı olan özel tekneler ve gezi tekneleri oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Teknelerin dalgalar ile tehlikeli şekilde savrulduğu görüldü. Öte yandan Kuzey Ege’de deniz trafik verilerine göre, transit geçiş yapan çeşitli tonajlarda 9 yük ve roro gemisi fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı.

        Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman 80 kilometreyi geçiyor. Rüzgar ile birlikte yoğun sağanak yağışlarda etkili olmaya devam ediyor. Yağış ve rüzgarın sabahın ilk saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        *Haberin görseli İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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