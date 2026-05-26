Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 06:49 Güncelleme:
Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker’in (39) kontrolünü kaybettiği motosiklet, refüje çarparak sürüklendi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
