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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta nişanlısı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A., çıkışta bir kafeteryada oturdu. Bir süre sonra kafeteryadan çıkan gruba, dışarıda kendilerini bekleyen bir grup saldırıldı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise nişanlısını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen nişanlısının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve nişanlısı Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S. (38),Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20),Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Dayak görüntüleri önce sosyal medyada paylaşıldı, ardından da haber kanallarında yayınlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüpheliler, Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi ve şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
GENÇ KIZA İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUĞU İDDİASI
Burcu A. ve nişanlısı Berati G.'nin polis ve savcılığa verdikleri ifadelerden olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre babası öldükten sonra Burcu A.'ya, maddi ve manevi yardımda bulunan komşuları Orhan S., genç kızı rahatsız etmeye başladı. Çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istedi. Burcu A.'nın reddetmesine rağmen bu isteğinden vazgeçmedi.
TELEFONLA ARAYINCA NİŞANLISI GÖRDÜ
Orhan S., genç kızı, nişanlısı Berati G.'nin Konya´dan geldiği gün telefonla aradı. Burcu A.'nın elinden telefonu alan Berati G. ile Orhan S. arasında tartışma çıktı. Aynı gün Orhan S., oğulları Semih ve Ertan S. ile çiftin bulunduğu otomobilin yolunu kesti. Baba ve oğulları, demir çubukla camlarını kırdıkları otomobildeki nişanlıları darp etti. Nişanlı çift şikâyetçi oldu. Şikâyetten haberdar olan S. kardeşler bu kez yanlarına arkadaşlarını alıp Berati G.'yi kafe çıkışında yakalayıp darp etti.
İKİ POLİS MEMURU DA GÖZALTINDA
Soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı anlattıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili görüntüleri ve bazı bilgileri "bilerek" gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru da gözaltına alındı.
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