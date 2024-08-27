Bursa'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale
Bursa'nın İznik ilçesinde orman yangını çıktı. Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Giriş: 27.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:29
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın ilçe merkezinden de görüldüğü mevkiye Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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