Bursa'da trafik kazası: 9 yaralı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 05.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:15
Tolga S. idaresindeki otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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