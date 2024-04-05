Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bursa'da trafik kazası: 9 yaralı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 05.04.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da trafik kazası: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tolga S. idaresindeki otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Yumruklu kavga kamerada
        Yumruklu kavga kamerada
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!