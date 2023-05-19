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Bursa'da otomobil, metro hattının duvarına çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, metro hattının duvarına çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da otomobil, metro hattının duvarına çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, metro hattının duvarına çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

ÖNCE BARİYERE SONRA DUVARA ÇARPTI

Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki otomobil, Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak önce Bursaray'ın demir bariyerine ardından alt geçit duvarına çarptı.

Sürücü Sinan ile beraberindeki Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38) ve Onur Kapıkıran (40) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Sinan, Şenbağ ve Acar'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan araç parçalarının yola saçılması nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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