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Bursa'da polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan otomobil sürücüsü, aracından inip yaya olarak izini kaybettirmeye çalışırken yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 4 farklı suçtan toplam 29 bin 461 lira para cezası kesildi

Bursa'da polisten 30 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
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DHA

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Yaşar M. (43), 30 kilometrelik takip sonucu araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Yaşar M'ye 4 farklı suçtan toplam 29 bin 461 TL cezai işlem uygulandı.

DHA'nın haberine göre, olay dün saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için takip eden ekipler, bölgeye takviye istedi.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kaçmaya devam eden sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kemalpaşa Mahallesi'nde ara sokaklarda tehlikeli bir şekilde ilerleyen otomobilin can ve mal kaybına neden olmaması için dikkatle takip eden ekipler, bölgeye giriş ve çıkışları da kapatarak önlem aldı. Mert Sokak üzerinde polis barikatını aşamayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü Yaşar M, kıskıvrak yakalandı.

CEZA YAĞDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yaşar M'ye 4 defa ters yön ihlalinden 16 bin 256 TL, 'dur' ihtarını ihlal suçundan 951 TL, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmekten 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 29 bin 461 TL cezai işlem uygulanan Yaşar M, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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