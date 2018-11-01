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Bursa'da şehit polisin kalbi bir gence nakledildi: Şehit kardeşim oldu

Bursa'da trafik kazasında şehit düşen polis memurunun kalbi 21 yaşındaki Abdullah Toprak'a nakledildi. Toprak, "Bir tane şehit kardeşim oldu" diyerek mutluluğunu belirtti

01.11.2018 - 15:13 | Güncelleme: DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen ay meydana gelen kazada şehit olan motosikletli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın kalbi artık 21 yaşındaki Abdullah Toprak'ta atacak. 2 yıldır yapay kalple yaşayan Toprak, "Şu an çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Yeni hayatıma başlıyorum. Bir tane şehit kardeşim oldu" dedi. Şehit memur Yılmaz'ın akciğerleri de 5 yıldır KOAH hastası olan ve yine Ankara'da yaşayan 52 yaşındaki Erol Ersoy'a nakledildi.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, 21 Ekim günü merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Bektaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polisler Sezer Bektaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastanede tedaviye alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi ve akciğeri Ankara'da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa'da 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

"BİR TANE ŞEHİT KARDEŞİM OLDU"

Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen hafta kalp nakli gerçekleştirilen Abdullah Toprak, nakil sonrası mutluluğunu anlattı ve şunları söyledi:

"Şu an çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Yeni hayatıma başlıyorum. Kalbi bana nakledilen şehidimizin ailesine çok teşekkür ederim. Bir tane şehit kardeşim oldu. Herkesin organlarını bağışlamasını diliyorum. Organ bağışı çok yararlı bir şey. Bir insana ikinci bir şans daha vermek çok güzel bir şey. Çok mutluyum" diye konuştu.

"KALBİN BULUNDUĞUNU DUYUNCA DÜNYALAR BENİM OLDU"

Kalbin bulunmasına kadar geçen süreçte çok zor bir hayatı geride bıraktıklarını söyleyen Abdullah Toprak'ın annesi Fatma Toprak ise oğlunun hastalığıyla ilgili şunları söyledi:

"Oğlumun durumu şu an daha iyiye gidiyor. Bu mutluluk gerçekten çok farklı. Oğluma kalbi nakledilen şehidimizin ailesiyle eşim iletişim kurdu. Biraz zaman geçtikten sonra bende iletişime geçeceğim. Oğlum iyileştikten sonra onları mutlaka ziyaret edeceğiz ve şehidimizin mezarına gideceğiz. Organ bağışı gerçekten çok önemli. Herkesin duyarlı olmasını diliyorum. Anne olarak bunları söyleyebiliyorum bu acıyı çekmek gerçekten çok zordu. Ameliyata kadar hastaneye yattığımızdan beri 6 ay geçti. Onun öncesinde de gelip gidiyorduk. Sıkıntılı zamanlar geçirdik. Kalbin bulunduğuna dair ilk telefon aldığımda dünyalar benim oldu. Oğlumun mutluluğu benim için çok önemli. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Ailesine de buradan çok teşekkür ediyorum. Allah ailesine sabır versin."

2 YIL ÖNCE YAPAY KALP TAKILAN HASTAYA NAKİL

Kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Paç, Abdullah Toprak'ın, birkaç yıldır kalp yetmezliği tedavisi gördüğünü belirterek, nakil bekledikleri süreçle ilgili şöyle konuştu:

"2 yıl önce de kendisine yapay kalp takmıştık ama 8 aydır kalp nakli sırasındaydı. Şehidimizin kalbini kendisine naklettik. Şimdi durumu iyi. Kalp nakli yoğun izlenmesi gereken bir durum. Hastanın kullanacağı ilaçlar var. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi, doku reddinin engellenmesi ve yaşamının optimal düzeyde sürdürülebilmesi için bizim yakın izlememizde. İlaç tedavisi ve kontrollerle yaşamını sürdürecek."

EROL ERSOY DA ŞEHİDİN AKCİĞERİ İLE HAYAT BULDU

Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın akciğeriyle hayat bulan Erol Ersoy'un oğlu Emrah Ersoy ise geçen hafta babasının ameliyatından sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şehidimizin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Vatanımız sağ olsun. Orada üzülen bir aile var, bu tarafta mutlu olan bir aile var. Babamın hastalığı 2013 yılında ortaya çıktı. İlk başta tedaviye başladılar daha sonra Ankara´da devam etti tedavisi. 2 yıl tedavi oldu. 2 yıl da nakil sırasında nakil bekledik. Babam fırıncı olduğu için hastalığı meslek hastalığıydı. Nakil olacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Bence herkesin organ nakli için duyarlı olması gerekiyor. Hasta olan kişinin yerine kendisini koyarak, organ bağışı yapması gerek. Babamın durumu şu an çok iyi."

Akciğer naklini gerçekleştiren Doç. Dr. Erdal Yekeler de ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Hastamız 5 senedir KOAH hastası. 1 yıldır Ankara'da yaşıyordu. Uygun organın çıkmasıyla birlikte başarılı bir akciğer nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

 

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