        Haberler Gündem Bursa'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 02:59 Güncelleme: 15.02.2026 - 02:59
        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Burhaniye Mahallesi'nde Ümral M. (64) idaresindeki servis minibüsü ile Hümeyra A. (24) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüsteki işçiler İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

