Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da sobadan zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da sobadan zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Devecikonak Karakolu'nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 04:51 Güncelleme: 25.03.2025 - 04:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sobadan zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mustafakemalpaşa'nın Devecikonak Karakolu'nda yaklaşık 1 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), sabah mesaiye gelmeyince arkadaşları evine gitti. Eve girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Bayraktutar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan ilk incelemede, Bayraktutar'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        Melih Bayraktutar'ın cenazesi, 25 Mart Salı (bugün) ikindi namazına müteakip Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Kesikbaş Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #haberler
        #Mustafakemalpaşa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Zelenskiy: Ukrayna'nın onurunu savunuyordum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi