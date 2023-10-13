Bursa'da Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.
AA'nın haberine göre; adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.