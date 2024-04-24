Bursa'da bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 3 yaralı
Bursa'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi'nde dün iddiaya göre iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı.
Kavga sırasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakla yaraladı.
Baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken Efe Ö. otomobil ile olay yerinden kaçtı. İki grup arasındaki kavga ve şüphelinin otomobille olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, Mahmut A. ile oğlu İsmail A.'yı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Tedaviye alınan Mahmut A. ile oğlu İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli Efe Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı.