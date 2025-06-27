Bursa'da yangın: 4 iş yeri ve 1 bina küle döndü

Osmangazi ilçesi Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 lokanta, fırın ve binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; polis çevrede güvenlik önlemi alırken, binada kalanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.