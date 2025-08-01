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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da yeniden orman yangını çıktı! | Son dakika haberleri

        Bursa ve Bodrum'da yangın!

        Bursa'da geçtiğimiz günlerde Kestel, Gürsu, Orhaneli ve Harmancık'ta çıkan orman yangınlarından sonra, bu kez de Yenişehir ilçesinde dumanlar yükseldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:29 Güncelleme: 01.08.2025 - 15:41
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        Bursa ve Bodrum'da yangın!
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı.

        2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personelle yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        BODRUM'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, bölgeden yoğun duman yükseliyor.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında Yakaköy Mahallesi’nde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler geniş çaplı müdahale başlattı. Havadan ve karadan süren çalışmalar, rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerliyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin bölgede yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, çevredeki vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

        Fotoğraflar: AA

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