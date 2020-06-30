Bursa'daki gübre fabrikasındaki patlama davasında bilirkişiden

AA

İşçilerden Uğur Çavdar'ın ölümü ve Mustafa Karayol'un yaralanmasıyla ilgili fabrikanın çeşitli birimlerinin sorumluları tutuksuz sanıklar A.G.K, G.T, M.M, E.E.M. ve İ.M.H'nin yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Mahkemeye şubat ayında sunulan ek bilirkişi raporunda, "Patlamanın meydana geldiği fabrikada ihmaller bulunduğu ve risk değerlendirmesi yapılmadan hatta tıkanıklık olmasına rağmen üretimin sürdürüldüğü" savunuldu.

Üretim aşamaları ve tıkanan hatların açılmasıyla ilgili teknik bilgilerin aktarıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Fabrikada patlamadan yaklaşık bir ay önce yapılan revizyon sonrası tekrar üretime başladıktan sonra sistemin sağlıklı çalışmadığına dair tespitlerin deftere yazıldığı ve bazı yetkililer tarafından imzalandığı halde öneriler haricinde kesin bir karar alınmadığı, üretim durdurularak sistemin kontrolden geçirilip sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılması gerekirken sorunlarla birlikte üretime devam edildiği, olacaklara adeta davetiye çıkarıldığı anlaşılmaktadır."

Ayrıca raporda, "çok tehlikeli iş yeri" statüsündeki fabrikada patlamadan önce amonyum nitrat bulunan "scrubber sistemi"ndeki hattın tıkandığı belirtildi.

Böylesine olağanüstü bir durum yaşanırken, karar yetkisine sahip yöneticilerin çok daha hassas davranarak tüm tedbirleri alma sorumluluklarının hatırlatıldığı raporda, "Patlamaya neden olan çalışmalar daha önceki günlerde hatta proje aşamasındayken başlamış, yöneticilerin yaklaşımı ve sorunların ciddiye alınmamasından dolayı trajik bir sonuçla noktalanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Kalıcı çözümler üretilmemiş"

Patlamanın nedenlerine değinilen bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

"Olayın meydana gelmesinin asıl nedeni olan boru hattındaki revizyon imalatı yapıldıktan kısa bir süre sonra hatta meydana gelen tıkanıklık, geçici birtakım çözüm yöntemleriyle uzun bir süre açılamadığı halde diğer taraftan da üretime devam edilmiş, sorunun kaynağı ile ilgili gerekli incelemeler yapılmamış, kalıcı çözümler üretilmemiş, sorunlar tümüyle giderilmeden üretime başlanmaması gerekirken bu durum ihmal edilmiştir. Olay silsilesi değerlendirildiğinde, yaşanan kazanın sonuçlarının ağır olmasında bir yönetim zafiyetinin söz konusu olduğu söylenebilir."

Raporda, sanıklar A.G.K, G.T, M.M. E.E.M'nin yanı sıra sanıklar arasında bulunmayan diğer bir fabrika yetkilisi A.B.G'nin asli kusurlu olduğuna, İ.M.H. ile ölen ve yaralanan işçilerin kusurlarının bulunmadığına kanaat getirildiği bildirildi.

Cumhuriyet savcısı, son duruşmada bilirkişi raporunda değinilen "ihmalleri" vurguladığı mütalaasında, olaydan 3 ay önce çalışılan "campril kulesi"nde bazı değişiklikler yapılması ve tıkanan hatta nitrik asit verilerek bölgenin gaz ve dumana bulanmasına, durumun bildirildiği iş yeri yetkililerin konuyu önemsemediğine, sistem uyarı verdiği halde üretime ara verilmediğine vurgu yaparak sanıklardan A.G.K, G.T, M.M. ve E.E.M. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmesini, işe yeni başladığı bildirilen İ.M.H'nin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ise fabrika yetkilisi A.B.G. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

- Olay

Gemlik'teki gübre fabrikasında 19 Temmuz 2015'te meydana gelen patlamada işçilerden Uğur Çavdar (32) hayatını kaybetmiş, Mustafa Karayol yaralanmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın iş bölümlerinden sorumlu A.G.K, G.T, İ.M.H, M.M. ve E.E.M. hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.