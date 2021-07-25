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Bursa'daki İznik Bazilikası sular altında

Bursa’nın İznik ilçesinde 2014 yılında bulunan ve 100 yılın keşfi olarak gösterilen bazilika yağışlardan sonra tekrar sular altında kaldı.

Son dakika haber: Bursa'daki İznik Bazilikası sular altında
İznik Bazilikası sular altında
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İHA

Dünyanın önemli tarihi buluşları arasında yer alan İznik Bazilikası tekrar sulara gömüldü.

Geçtiğimiz aylarda su seviyesinin düştüğü ve adeta kuşların yuva yaptığı bazilika yağışların iyi gitmesi ve İznik Gölü’nün yükselmesi ile sular altında kaldı.

2 bin yıllık tarihe ışık tutan, 20 metre açıkta 5 metre derinlikteki bazilikada dönem dönem arkeolojik kazılar titizlikle sürüyor.

Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon Tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına 4. yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan yapının son hali havadan da görüntülendi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazilikada 3 evreli bir düzen olabileceği üzerinde duran uzmanlar, Hristiyanların birinci konsülünün yapıldığı senatonun burada yapılmış olabileceğini araştırıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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