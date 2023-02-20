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Bursa deprem risk haritası! MTA ile Bursa'da yer alan 7 aktif fay hattı

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük deprem alanı bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Türkiye'de yer alan diri fay hatları ve risk haritalarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Bursa'da ikamet edenler ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan Bursa'da yer alan 7 aktif fay hattı hakkında merak edilenler...

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  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    Bursa ili Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan birinci derecede riskli deprem bölgelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremlerin yaklaşık 11 ili etkilemesiyle ülke genelinde risk haritaları ve fay hatlarının geçtiği ilçeler araştırılıyor. Bursa AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa en riskli bölgeler arasında yer alıyor. İşte Bursa fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    BURSA KUZEY ANADOLU FAYI ETKİSİ ALTINDA

    Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1'inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    EN RİSKLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALIYOR

    AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor. Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır. Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi altındadır.
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    DEPREMLER BU HATLARDA BEKLENİYOR

    Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı'ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

    Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

    Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

    Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

    Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

    Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

    Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

    Yıldırım merkez ve mahalleler

    Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

    Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

    Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

    Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

    Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir
  • BURSA FAY HATTINDAKİ İLÇELER | Bursa deprem risk haritası: Bursa fay hattı hangi ilçelerden geçiyor, hangi semtler risk altında? İşte 7 aktif fay!

    BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Büyükorhan

    Harmancık

    İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

    Keles

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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