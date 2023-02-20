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İstanbul diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu!

İstanbul diri fay hattı deprem risk haritası, 11 ilde büyük hasara yol Kahramanmaraş depremin ardından gündeme geldi. 1939 yılından beri büyük depremler üreten Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda son olarak 1999 Gölcük ve Düzce depremleri meydana gelmişti. Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem dizesinin son kuşağında yer alan İstanbul'da diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler açıklandı. İşte, Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler listesi...

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  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İstanbul diri fay hattı haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından araştırılmaya başlandı. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı, 16 milyon nüfuslu megakentte endişeye yol açıyor. 1939 yılından beri yıkıcı depremler üreten İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler belli oldu. İşte, Diri fay hattı ve deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler...
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

    İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi. 
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    EN YIKICI FELAKETLER OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

    Son 500 yıl göz önüne alındığında ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler arasında yer aldı.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    KÜÇÜK KIYAMET "1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ"

    1509 Büyük İstanbul Depremi, Marmara Denizi'nde Adalar yakınlarında 10 Eylül 1509'da olmuş bir depremdir. Depremin büyüklüğü ve yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında Küçük Kıyamet (Kıyamet-i Suğra) olarak adlandırılmıştır.

    Depremde 160.000 nüfusa ve 35.000 yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da, aralarında Osmanlı hanedanınından bazı kişilerin de bulunduğu 13000 kişi ölmüş, 1070 ev tamamen yıkılmıştır.

    Depremde; Şehrin Surları, Edirnekapı, Silivrikapı, Yedikule, İshak Paşa Kapısı, Topkapı Sarayı, Fatih Camisi, Anadolu Hisarı, Yoros Kalesi, Boğaziçi, Heybeliada, Burgazada, Silivri, Rumeli Hisarı, Kızkulesi, Haliç, Galata ve Pera ağır hasar görmüştür. Birçok kervansaray, hamam, mescid yıkılmıştır.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL 1766 DEPREMİYLE SALLANDI!

    1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş büyük bir depremdir. Deprem İzmit'ten Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olmuştur. Tsunami yaratmış, bu alanda önemli hasarlar meydana gelmiştir. 4.000'den fazla kişi ölmüştür.

    İstanbul'da; Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Yedikule, Eğrikapı, Edirnekapı, şehir surlarında ağır hasar, Galata ve Pera, Kapalıçarşı, Ayasofya ve diğer camilerde hasar meydana gelmiştir.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

    İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 7 şiddetinin üzerinde 2 büyük depremin meydana geldiği dikkat çekiyor.Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak kaydediliyor.

    Deprem uzmanları tarafından son büyük İstanbul depreminin 1766 yılında gerçekleştiği göz önünde tutulunca, Orta Marmara Fayında büyük deprem riskinin arttığı ifade ediliyor.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    "MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

    Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    "İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

    Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun"  ifadelerini kullandı.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

    İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    "İSTANBUL'DA EN FAZLA 7,5 BEKLİYORUZ"

    Görür,  sözlerine şu şekilde devam etti, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz"
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER

    İstanbul deprem risk haritasında fay hatlarına yakınlık derecesine göre birinci derece riskli ilçeler şu şekilde;

    Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler

    Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere

    İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler

    Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı

    İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler

    Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK OLAN İLÇELER

    Deprem risk haritasına göre megakentteki yapıların yaşlarına bakıldığında en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) beklenen İstanbul depreminde en fazla etkiyi görecek ilçeler olarak öne çıkıyor.

    İstanbul depreminde ciddi bir şekilde etkilenecek diğer ilçeler ise şu şekilde;

    Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz, Silivri, Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI

    Kuzey Anadolu Fay hattı bulunan İstanbul’da risk haritası görselde olduğu gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da bulunan 39 ilçeyi ait analizi son olarak 2019 yılında güncelledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 yılında hazırlandı. İstanbul'da 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen deprem kayıp tahminleri, ilçeler için özelleştirilmiş her ilçe için üstyapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri ve geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ve ilgili haritalar üretilmiştir.

    Sizde yaşadığınız ilçedeki deprem riski durumunu, acil durum planını, ilçe bina planını, alt yapı bilgileri, nüfus bilgileri, yerel zemin koşulları, deprem yer hareketinin elde edilmesi, bina hasarı ve can kaybı analizleri, altyapı sistemleri ve hasar analizleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma alanı ihtiyaç analizlerine çalışma üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İSTANBUL İLÇELERİNDE OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

    Beyoğlu

    Beşiktaş

    Şişli

    Kağıthane

    Gaziosmanpaşa

    Esenler'in önemli bölümü

    Kemerburgaz – Göktürk

    Sultanbeyli

    Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

    Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

    Çekmeköy

    Sultangazi

    Başakşehir'in büyük bölümü

    Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

    Arnavutköy

    Maslak

    Alibeyköy
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER 

    Beşiktaş,

    Ortaköy Dereboyu,

    İstinye çukuru,

    Tarabya çukuru,

    Üsküdar çukuru,

    Beylerbeyi çukuru,

    Küçüksu çukuru,

    Paşabahçe-Beykoz çukuru,

    Topkapı,

    Bakırköy,

    Bahçelievler,

    Merter,

    Şirinevler (bir kısmı),

    Halkalı,

    Nakkaşdere,

    Esenkent,

    Ömerli,

    Büyükçekmece,

    Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    Selimpaşa,

    Silivri,

    Çanta,

    Gümüşyaka,

    Kavaklı,

    Yakuplu,

    Esenyurt,

    Avcılar,

    Ambarlı,

    Firuzköy,

    Küçükçekmece,

    Florya, Yeşilköy,

    Ataköy ve Zeytinburnu,

    Çayırbaşı çukuru,

    Karaköy, Tophane,

    Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),

    Eyüp,

    Alibeyköy,

    Sütlüce,

    Balat,

    Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,

    Kadıköy (Kurbağalıdere),

    Moda (denize bakan kısmı),

    Küçükyalı,

    Kartal (Rahmanlar bölümü),

    Tuzla (dere kısmı),

    Dilovası,

    Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER

    Zeytinburnu Ayamama Deresi,

    Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

    Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

    Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

    Kanarya (Firuzköy kıyıları),

    Esenkent,

    Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

    Ambarlı ve Haramidere,

    Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

    Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.
  • İSTANBUL DİRİ FAY HARİTASI: Deprem risk haritası ile İstanbul'da aktif fay hattı geçen ilçe ve semtler hangileri?

    KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

    Prof. Dr. Zeki Gündüz, "Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası “Acaba beklenen İstanbul depremini tetikler mi?” sorusuna Prof. Dr. Zeki Gündüz, “İkisi farklı fay hattı üzerinde iller. Bu yüzden olası İstanbul depremini etkileyebileceği pek mümkün değil” dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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