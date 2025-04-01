Bursa'da kaza, saat 12.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MİNİBÜS BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ DHA'daki habere göre kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.