Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı
Bayramda yollar adeta kan gölüne döndü. Acı haberler birbirini izledi. Kastamonu'da, Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkiinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
SIKIŞAN ARAÇTAN ÇIKARILDILAR
Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı.