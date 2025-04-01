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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika kaza haberi: İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var, Kastamonu haberleri | Son dakika haberleri

        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 01.04.2025 - 16:07
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        Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var!
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        Bayramda yollar adeta kan gölüne döndü. Acı haberler birbirini izledi. Kastamonu'da, Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkiinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        SIKIŞAN ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

        Otomobil içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

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